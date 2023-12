I Cesti de La Casa del Grano rappresentano un viaggio ricco di gusto e suggestioni, di profumi e sapori della nostra terra. Regalare i “Cesti di Natale della Casa” significa regalare un angolo di Sardegna.

La storica azienda sarda ha sempre creduto nelle sinergie tra realtà locali e solo attraverso un’attenta selezione delle più rispettose dei valori e delle tradizioni sarde ha creato la linea dei Cesti di Natale.

Non solo Malloreddus e Fregula quindi, ma anche altri formati di pasta tipica, lo squisito torrone di Tonara, i vini delle cantine più amate, i panettoni artigianali, l’immancabile bottarga, l’olio extravergine di oliva, le verdure sott’olio e tanto altro. Uno straordinario mix di sapori custoditi in diverse “tipologie di cesto” come i vassoi artigianali in sughero, sa Corbula artigianale sarda, cassette di legno o cesti in vimini tondi o rettangolari.

I Cesti de La Casa del Grano rappresentano un regalo dal successo assicurato, capace di stupire tutti, familiari, amici o colleghi di lavoro. Per le aziende c’è anche la possibilità di “personalizzare i cesti” creando soluzioni su misura in grado di rispondere alle esigenze di budget e prodotto.

Si può scegliere tra tanti formati e soluzioni di prezzo. Per conoscere meglio tutte le opzioni si può visitare il sito lacasadelgrano.com, si può visitare lo store online su Sardinia eCommerce https://www.sardiniaecommerce.it/it/shop/lacasadelgrano/ o si può visitare personalmente lo show Room in Via Cettolini 52, nella zona industriale di Elmas.

