Una nuova inventiva si affaccia nella città del sole, quella giovane ed ambiziosa dell’architetto Flavian Basile, e del suo team, che sceglie Cagliari come prossima altra sede della sua azienda: Offtec. L’attività in forte crescita rappresenta un mezzo di sviluppo sociale volto a migliorare la qualità della vita, rendendola efficiente e sostenibile per le comunità coinvolte.

Un hub per lo sport al Parco Monte Claro

Il progetto di Offtec è il vincitore del Concorso Internazionale di Architettura che, nel contesto urbano di Cagliari, rappresenta un’azione all’avanguardia a favore di uno spazio sportivo dinamico ed inclusivo. L’intenzione dell’iniziativa “Mappatura dello sport – La rete sportiva metropolitana e Monte Claro hub dello sport” è, senza dubbio, migliorare l’esperienza sportiva cittadina a beneficio della qualità della vita degli appartenenti alla comunità.

Il Parco di Monte Claro, con i suoi 25 ettari incastonati nei quartieri di Is Mirrionis, Fonsarda e il piccolo comune di Pirri, nell’ottica di Offtec e del suo chairman Flavian Basile, si trasforma in un polo sportivo che connette natura e tecnologia in una perfetta sintesi. La visione ambiziosa di Flavian Basile, e della sua squadra di professionisti, punta ad un modello sostenibile in cui architettura e design si muovono all’unisono e si esprimono attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili come legno e pietra, reperiti in loco.

Punti cardine del progetto dedicato al polmone verde cagliaritano, sono la valorizzazione dell’ambiente ed il potenziamento dei servizi tecnologici per lo sport moderno all’aria aperta. Offtec implementa l’open wifi, la videosorveglianza, la promozione di energie rinnovabili, la smart mobility e l’e-mobility, lo smart parking, la gestione accurata dei rifiuti, sino all’inserimento di totem che, grazie all’AI, elaborano allenamenti personalizzati.

Il progetto introduce una prima area destinata al potenziamento dei servizi sportivi attraverso sei sottozone dotate di strumenti di ultima generazione, ed una seconda che, dedicata alla socialità, si compone di uno specchio d’acqua, nuove alberature, una piazza con sedute e un parco giochi per bambini. Oltre a questo progetto, Offtec sull’isola ha agito per il Sud Sardegna con un programma destinato agli approdi e, per il Consorzio Industriale di Sassari, con un piano di riqualificazione urbana: la Green Road, la cui prospettiva sostenibile si applica ai comuni dell’Area Metropolitana di Cagliari.

La filosofia di Offtec e di Flavian Basile

Nel progetto Monte Claro Hub dello Sport di Cagliari si evidenzia il tratto distintivo della missione dietro ogni idea creativa: un’architettura accessibile a tutti. Questa visione ha l’obiettivo di plasmare gli spazi che ci circondano sia come cornici di vitalità che come fulcro di quante più necessità sociali.

Nella concezione di Flavian Basile, e del suo gruppo, l’architettura sconfina la tecnica e la teoria, ponendosi con un ruolo da protagonista etico. Con questa missione così propositiva, la costante ricerca di innovazione si traduce in concretezza grazie a soluzioni che dialogano con il cambiamento sociale. Flavian Basile, classe 1985, è oggi tra i più giovani progettisti attivi in Italia. Fonda Offtec nel 2016 con sede a Benevento, sua città natale, e poi Milano, Catania, e ora Cagliari. Figlio di un costruttore professionista, Flavian, conduce la sua azienda verso traguardi sempre più importanti, tanto che dal 2019 Offtec si afferma con prestigio sia a livello nazionale che internazionale. La sua attività si integra a più livelli: amministrazioni, enti pubblici, imprese, operatori dell’ingegneria civile e dell’architettura. Tanti i progetti di cui questa eccellenza italiana si fa portavoce, in Italia e all’estero. Fiore all’occhiello del rinnovamento urbano condotto dal talento di giovani professionisti, Offtec ottiene anche il prestigioso riconoscimento International Architecture Awards, nel 2022 ad Atene. Tra i vari successi: Terza Torre in Toscana, che ha da poco ottenuto il premio UDAD - Urban Design & Architecture Design Awards 2024, la riqualificazione urbana di San Giovanni Teatino in Abruzzo con due progetti vincitori di Concorsi Internazionali di Architettura; la suggestiva nuova stazione dei tram a Sassari, per conto di ARST, e ancora, tra gli altri, il Bosco della Musica e Nuova Beic a Milano, che hanno permesso ad Offtec di ottenere diversi awards internazionali.

Offtec si conferma una realtà dinamica, concentrata su idee creative, che vanta circa 90 progetti all’attivo, più di 50 partnerships e numerose menzioni in concorsi internazionali di progettazione. Offtec si distingue per l’attenzione al fattore umano che vivrà in prima persona i diversi progetti: nulla è lasciato al caso, la sostenibilità si inserisce come eredità alle generazioni future e l’abitare per Flavian Basile resta al centro della progettualità di ogni modernità: “È nostro dovere trovare le soluzioni migliori capaci di soddisfare questo diritto”.

