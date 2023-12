Immergersi nella vita di uno dei borghi più autentici dell’isola, confrontarsi con la gente del posto, partecipare attivamente alle attività quotidiane, da quelle artigianali a quelle enogastronomiche, ma anche contribuire a creare quel particolare clima di calore e socialità in vista della festività natalizie.

Tutto questo potrai viverlo a Sennariolo, un caratteristico paesino agropastorale del Montiferro, tra i più piccoli della Sardegna, che ospiterà il 16 e 17 dicembre l’evento “Sardinia Experiences, Antichi Saperi e Sapori”. Qui troverai un ricco calendario di iniziative che ti coinvolgeranno in maniera attiva, facendoti rivivere direttamente gli antichi saperi e sapori del territorio.

In che modo? Il 16 dicembre scoprirai il fascino di uno dei più graziosi borghi della Sardegna, inserito nella lista ufficiale dei borghi autentici d’Italia. Percorrerai un intreccio di vie e stretti vicoli che si snodano tra case basse dagli ampi cortili, realizzate in basalto e arenaria, e abbellite da stipiti, architravi, cornici e murales. Alcuni di queste opere appartengono alla nota artista isolana Pina Monne. Potrai ammirare il Santuario di San Quirico, di epoca romanica, recentemente restaurato, la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, risalente al 1676 e la chiesa di Santa Vittoria, eretta in cima ad un poggio panoramico. Non mancano nel territorio alcune Domus de Janas, le tombe di Giganti e numerosi nuraghi.



Vuoi vivere una fantastica avventura ed essere tu il protagonista? Allora questa è l’occasione giusta, dove spaziare tra le numerose attività pratiche di tipo esperienziale. Attraverso un laboratorio sensoriale, apprenderai alcune tecniche volte ad individuare varie tipologie di miele monoflora, con un’ampia degustazione in abbinamento a finger food. Potrai dilettarti nella preparazione di un dolce tradizionale locale come “i pappassinos in druche”. E, in attesa delle festività, sarà possibile cimentarsi nell’antico canto a “Cuncordu”, assistendo all’esibizione del coro di Nostra Signora ’e Su Rosariu e del Coro Polifonico di S. Andrea.



Per il 17 dicembre sono in programma attività legate soprattutto alla tradizione gastronomica. Grazie all’ausilio di esperti operatori imparerai a riconoscere alcune piante officinali e ad uso culinario presenti nel territorio. Parteciperai, inoltre alla realizzazione di alcuni piatti tipici, che si concluderà con il classico e curioso “pranzo in famiglia”: insieme si consumerà ciò che è stato prodotto durante i laboratori esperienziali.

E tu cosa aspetti?

Vivi la tua esperienza da vero protagonista!



Tutte le informazioni sull’evento, sulle singole iniziative, sui luoghi da visitare e dove soggiornare, sono reperibili sul sito sardiniaexperiences.org



Per ulteriori informazioni: 328-33.45.102

Manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Glearte, con il contributo dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sennariolo.

