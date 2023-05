Cibo ricercato, ambiente suggestivo immerso nella natura e servizio impeccabile: le carte vincenti del S’Ollastinu.

Il ristorante gourmet

Aperto nell'estate 2022, in località Castiadas, il Ristorante S'Ollastinu ha, in breve tempo, viziato la sua clientela con una squadra collaudata, attenta e competente e una cucina raffinata e ambiziosa.

Lo Chef Samuele, insieme alla sua brigata di cucina e di sala, predilige materie prime locali, fresche e di pregio, creando piatti dal tocco moderno.

Dalla colazione alla cena, ogni giorno le ricette profumano di stagione. La cucina che si gusta è quella mediterranea, con uno sguardo verso le specialità del territorio.

Il Direttore Giacomo Contu punta su una proposta culinaria che è una combinazione di sapori dell'isola e di contaminazioni internazionali che lo Chef dona ai commensali in un menu che eleva la cucina sarda all’ambiente gourmet. Un perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione in un contesto accattivante.

Il taste unico

Ecco che all'interno del Cala Sinzias Resort le opportunità di accoglienza e benessere sono diverse. Il light lunch e una serata speciale sono affidati al S’Ollastinu, l'esclusivo ristorante gourmet con servizio à la carte dove si possono assaporare i piatti della cucina sarda e mediterranea accompagnati da pregiate cantine locali e internazionali selezionate con cura dal maître Riccardo. Nulla è lasciato al caso e il viaggio gastronomico si chiude con una delle dolci creazioni della Pastry Chef Mariangela, regalando piacere al palato e alla vista.

"Assaporare uno dei nostri capolavori di pasticceria sarà per voi un’esperienza unica che vorrete ripetere ogni giorno" - suggerisce il giovane Direttore del Cala Sinzias Resort, Giacomo Contu. Il Cocktail Bar S’Ollastinu è quel luogo ideale dove sorseggiare un ottimo drink dal pranzo al dopocena, in compagnia di piacevole musica dal vivo. La location invidiabile sarà teatro di eventi esclusivi, che ogni settimana ospiteranno importanti produttori di vino e distillerie della Sardegna in perfetta sinergia estiva. Il Ristorante e Cocktail Bar S'Ollastinu è aperto anche agli ospiti esterni e presenta un ingresso diretto alla strada.

La mission

Il valore aggiunto che fa la differenza nel servizio quotidiano è la familiarità e il calore che si respira nel Cala Sinzias Resort. Un team vincente, compatto e di alta professionalità che garantisce ai suoi ospiti quella cura al dettaglio essenziale affinché il sorriso sia sempre presente in ogni volto: dallo staff ai vacanzieri senza distinzione. Ecco che questo ambiente unico nel panorama del sud-est Sardegna mette la passione al primo posto. La qualità prevale in ogni gesto riservato al cliente: la spettacolare cucina a vista permette di ammirare la libertà artistica dello Chef e della sua brigata così da venir coinvolti nel processo creativo, dalla cottura all'impiattamento, nella massima trasparenza. "Desidero che i nostri ospiti, appena entrati nel nostro Cocktail Bar e Ristorante S’Ollastinu, si facciano trasportare dalle emozioni che l’atmosfera e il nostro staff riusciranno a regalare" - esprime con entusiasmo il General Manager Contu.

© Riproduzione riservata