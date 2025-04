La globalizzazione ha spinto molte imprese italiane, e non solo, a espandersi sui mercati esteri.

L'internazionalizzazione ha profondamente trasformato l'organizzazione interna delle aziende, imponendo numerosi cambiamenti.

Tra questi, uno degli aspetti fondamentali è la gestione efficace delle transazioni internazionali. Il modo in cui il denaro attraversa i confini italiani ed europei è basilare oggi per avere successo nel commercio globale.

Per questo motivo, è indispensabile affidarsi a fornitori di servizi come myPOS, che garantiscono una gestione ottimale dei pagamenti internazionali e mettono a disposizione strumenti avanzati per inviare e ricevere denaro online. Puoi saperne di più cliccando qui.

In questo articolo, il focus è proprio sui pagamenti internazionali. Abbiamo raccolto i 7 aspetti chiave che ogni imprenditore deve conoscere prima di approcciare i mercati esteri.

1. Tassi di cambio

2. Commissioni sulle transazioni

3. Opzioni di pagamento

4. Gateway e processori di pagamento

5. Velocità delle transazioni

6. Normative e regolamenti

7. Sicurezza e conformità

PMI e pagamenti internazionali: export in crescita

Conclusione

1. Tassi di cambio

Una volta usciti dalla Comunità Europea, la valuta utilizzata per le transazioni potrebbe non essere l'euro.

Questo significa che è fondamentale avere dimestichezza con i tassi di cambio, che possono essere influenzati da diversi fattori come l'inflazione, i tassi di interesse e le politiche monetarie di ciascun Paese.

Monitorare costantemente il tasso di cambio, ad esempio tra euro e dollaro, permette di adottare strategie di copertura del rischio valutario e ottenere tassi favorevoli rispetto al mercato.

2. Commissioni sulle transazioni

Le commissioni sui pagamenti internazionali possono incidere significativamente sui margini di profitto.

Queste spese, stabilite dai provider di servizi di pagamento, possono variare da una percentuale sul valore della transazione a un costo fisso.

È fondamentale valutare attentamente il fornitore di servizi, la valuta utilizzata e i paesi di origine e destinazione delle transazioni per minimizzare i costi.

3. Opzioni di pagamento

Offrire diverse opzioni di pagamento è essenziale per facilitare le transazioni e soddisfare le esigenze di clienti e aziende.

Oggi esistono numerosi metodi di pagamento, tra cui:

Bonifici bancari

Carte di credito e debito

Wallet digitali

Criptovalute

Mettere a disposizione più opzioni di pagamento può fare la differenza nell'acquisizione e fidelizzazione dei clienti internazionali.

4. Gateway e processori di pagamento

Conoscere i gateway di pagamento è altrettanto importante. Questi intermediari si occupano di crittografare e trasferire fondi tra conti aziendali e clienti.

La scelta del fornitore giusto deve basarsi su fattori come il supporto multi-valuta, la velocità di elaborazione, le commissioni e le misure di sicurezza per garantire transazioni protette.

Un gateway efficiente deve inoltre offrire un’integrazione semplice con le piattaforme e-commerce. Questo aspetto non va sottovalutato poiché garantisce alle aziende di migliorare l’esperienza utente e ridurre il rischio di abbandono proprio durante la fase di checkout.

5. Velocità delle transazioni

La rapidità con cui vengono elaborati i pagamenti internazionali è un fattore determinante. Sistemi come SWIFT permettono trasferimenti di fondi quasi immediati, mentre i bonifici tradizionali possono richiedere più tempo.

La complessità del percorso dei fondi, i giorni festivi e i controlli di conformità possono allungare i tempi di elaborazione, quindi è bene informarsi in anticipo sulle tempistiche.

6. Normative e regolamenti

Ogni Paese ha normative specifiche in materia di pagamenti internazionali e antiriciclaggio. Se all'interno dell'UE le regole sono uniformate, fuori dai confini europei è necessario conoscere le leggi locali.

Tra i principali regolamenti da considerare vi sono il Bank Secrecy Act (BSA) negli Stati Uniti, la Payment Services Directive 2 (PSD2) in Europa.

Per evitare problemi, è consigliabile rivolgersi a un consulente esperto prima di avviare operazioni commerciali con un nuovo mercato.

7. Sicurezza e conformità

La sicurezza nelle transazioni internazionali è un aspetto fondamentale. È essenziale affidarsi a provider che rispettino gli standard di sicurezza, come la conformità al PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Inoltre, è importante implementare sistemi di autenticazione a più fattori e crittografia avanzata per prevenire frodi e garantire transazioni sicure.

PMI e pagamenti internazionali: export in crescita

Conoscere e padroneggiare i pagamenti internazionali è oggi di fondamentale importanza per le PMI italiane.

Numerosi rapporti dimostrano come l'export delle piccole e medie imprese della Penisola sia in crescita, con una media che oscilla intorno al 2,7%, e previsioni future altrettanto promettenti: nel biennio 2025-2026, l'export potrebbe superare i 300 miliardi di euro.

Adeguarsi alle normative e ai più recenti sistemi di gestione dei flussi di cassa è essenziale, soprattutto per quelle PMI che operano nei settori della manifattura, farmaceutica, moda e pelletteria, nonché nelle celebri tre F del Made in Italy: Food, Fashion & Furniture.

Sebbene l'Europa rimanga uno dei mercati principali, con Germania e Francia come destinazioni chiave, si stanno aprendo nuove opportunità verso il Medio Oriente – in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – oltre a Cina, India e America Latina.

Di fronte a queste opportunità, però, emergono anche sfide da affrontare, che richiedono grande capacità di adattamento e una gestione efficiente dei pagamenti internazionali per garantire sicurezza e competitività sui mercati esteri.

Conclusione

Aprirsi ai mercati internazionali rappresenta una grande opportunità per le imprese, consentendo di acquisire nuovi clienti e diversificare il rischio. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente tutti gli aspetti relativi ai pagamenti, dalla gestione dei tassi di cambio alla scelta di fornitori di servizi sicuri e trasparenti.

Con la giusta preparazione e gli strumenti adeguati, oggi è possibile affrontare il commercio globale con maggiore sicurezza e sfruttare al meglio le opportunità di crescita ed espansione.

