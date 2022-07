Anche Adele ha scelto la Sardegna per le vacanze estive.

Come riportano i tabloid inglesi, la cantante britannica (34 anni e 40 milioni di dischi venduti) è stata avvistata nell’Isola assieme al fidanzato, il procuratore sportivo Rich Paul, 40 anni.

Nessuno scatto postato sui profili social, per tutelare la riservatezza che da sempre caratterizza la coppia. Ma i paparazzi sono riusciti comunque a immortalare la popstar e il suo compagno mentre scendevano da un’auto per salire a bordo di una barca di lusso, per godersi il sole e, soprattutto, il mare cristallino della Gallura.

