Meghan Markle “manca di rispetto” alla Regina Elisabetta, “una grande donna, una figura storica”, e alla famiglia reale.

"Non sono un suo fan”, taglia corto Donald Trump, che attacca la duchessa di Sussex, per la quale non ha mai nascosto la sua antipatia: “Penso che Harry venga usato e che un giorno se ne accorgerà e se ne pentirà”.

L’ex presidente Usa ha parlato della Royal Family nell’intervista rilasciata a Nigel Farage (ex leader dell’Ukip e del Brexit Party, suo amico), in onda sull’emittente GB News e riportata dal Telegraph: “II modo in cui il principe è stato usato, in maniera orribile, ha rovinato il rapporto con la sua famiglia e ferito la regina”.

Un altro attacco a Meghan Trump l’ha lanciato sull’uso di carta intestata ufficiale, con il suo titolo nobiliare, fatto per svolgere attività di lobbying nei confronti di alcuni membri del Congresso Usa: “Cose inappropriate”, ha detto.

(Unioneonline/L)

