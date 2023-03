Il Totti-Blasi gate sarebbe lontano da una risoluzione.

E le fotografie che mostrano la piccola Isabel mano nella mano con il nuovo compagno di Ilary non avrebbero disteso gli animi dei due, già infuocati. I malumori che hanno scosso gli ex coniugi negli scorsi mesi dunque sembrano vivi più che mai. A increspare le acque (già in tempesta) sono arrivati gli scatti, pubblicati dal settimanale “Chi”, che mostrano quello che è stato definito dal web un vero “quadretto di famiglia”, composto da mamma Ilary, l’imprenditore tedesco Bastian Muller e la piccola, di 7 anni.

E se prima di questa “pizzicata” poteva esistere la possibilità che i due vipponi potessero trovare un accordo per la separazione, ora quello spiraglio non esiste più.

Anche perché Francesco, a quanto si apprende, sarebbe molto arrabbiato e deluso per quello che, ai suoi occhi, è un affronto. Oltre la paparazzata, allo storico numero 10 della Roma non piace che Muller dorma nella villa d’Eur, che sino a divorzio avvenuto rimane il tetto coniugale suo e della Blasi. E poco importa che la sua fidanzata Naomi Bocchi sia entrata nell’attico di Roma Nord o che trascorra anche lei del tempo con i tre figli di lui. Dopo il rinvio dell’udienza della causa di separazione, previsto inizialmente per il 14 marzo scorso, ora si attende la nuova data (già fissata ma tenuta top-secret).

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata