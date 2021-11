Un commento evidentemente poco gradito sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo una crisi che durava da qualche tempo, la relazione tra Jannik Sinner, il tennista altoatesino che ha fatto un esordio incredibile agli Atp Finals, e la fidanzata Maria Braccini è giunta al capolinea.

Secondo i ben informati, lui – che da sempre mantiene un basso profilo sulla sua vita privata – sarebbe apparso contrariato per gli auguri che l’influencer gli aveva fatto sui social per festeggiare il loro primo anno d’amore. Da lì infatti sono cambiate le foto e anche i post, lei ha fatto sparire dal suo profilo le immagini scattate a casa di lui, e non ha pubblicato alcuna storia dopo le vittorie del campione 20enne a Sofia e Anversa.

La coppia avrebbe però anche sofferto per il difficile periodo del tennista in estate, che aveva deciso di dedicarsi anima e corpo alla racchetta e un po’ meno alle questioni di cuore.

