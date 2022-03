Andrea Pirlo si è (ri)sposato a Torino.

A unire in matrimonio l’ex campione azzurro con Valentina Baldini, in Comune, è stato Mimmo Portas, leader dei Moderati.

Pirlo e Baldini si sono conosciuti nel 2014, al Golf Club di Torino, quando lui era sposato con Deborah Roversi, da cui ha avuto due figli, Niccolò e Angela. Era scoccata la scintilla, e Pirlo aveva deciso di lasciare la moglie per lei. Nel 2017 hanno avuto due gemellini, Leonardo e Tommaso, nati a New York.

Per Pirlo il divorzio non era stato indolore. Baldini, invece, 44 anni e immobiliarista, aveva avuto un’altra lunga relazione con Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo Grande Stevens, storico legale di Gianni Agnelli e soprannominato per questo “l’avvocato dell’Avvocato”.

