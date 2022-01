Quando si tratta di gossip “reali” gli inglesi sono imbattibili. Ma anche i colleghi spagnoli si sanno difendere.

Questa volta a finire sulle prime pagine dei settimanali scandalistici è l’infanta Cristina, una delle due sorelle dell’attuale re di Spagna Filippo VI e figlia prediletta dell’ex sovrano Juan Carlos.

Su “Lecturas” è stata pubblicata la foto del marito Iñaki Urdangarin, mano nella mano in spiaggia con un'altra donna, l'avvocato Ainhoa Armentia, sua collega d'ufficio nello studio legale dove lavora a Vitoria. Qui sta scontando in regime di semilibertà la condanna a 5 anni per malversazione, frode e traffico d'influenze.

Colto sul fatto, l’ex giocatore di pallamano ed ex duca di Palma di Maiorca non si è certo nascosto: “Sono cose che capitano”, ha detto: “Ma sapremo gestirle nel migliore dei modi”.

D’altronde, che questa relazione era in corso, lo sapeva anche l’infanta. Così almeno ha risposto laconica da Ginevra, dove vive e lavora nella Fondazione Aga Khan. “Siamo tranquilli – ha scandito il figlio Pablo - certamente ne discuteremo in famiglia, ma sono cose che possono succedere. Non cambierà niente”. Parole che lasciano intendere che il matrimonio sia ormai al capolinea da tempo.

Cristina di Borbone e Iñaki Urdangarin si sono sposati nel 1997: hanno quattro figli, Juan, Pablo, Irene e Miguel. Il loro legame, nonostante lo scossone dello scandalo finanziario Nóos, sembrava solido, considerando che l’altra infanta, Elena, ha divorziato nel 2010 dal marito Jaime de Marichalar e anche sul re Filippo e la moglie Letizia si susseguono ripetutamente voci di crisi. Ma di solido, evidentemente, non c’è più nulla.

