Pippo Inzaghi è diventato papà.

La compagna, Angela Robusti, ha dato alla luce il figlio Edoardo.

L’ex attaccante di Milan e Juventus, 48 anni, è rimasto accanto alla sua fidanzata da ieri sera, quando la donna è stata ricoverata in ospedale a Brescia.

Il lieto evento è il motivo per il quale l’allenatore del Brescia non è comparso sulla panchina delle Rondinelle per il derby di Serie B tra il suo Brescia e la Cremonese, in programma oggi al Rigamonti alle 18.30. È stato sostituito dal suo vice, Maurizio D’Angelo.

La storia d’amore tra Inzaghi e Robusti è iniziata nel 2018. Lei, già finalista di Miss Italia nel 2012 ed ex corteggiatrice di Luca Onestini alla trasmissione tv “Uomini e Donne”, ha tenuto i follower informati sulla gravidanza attraverso i social. Venerdì scorso, in un post pubblicato su Instagram, aveva annunciato lo scadere dei nove mesi.

