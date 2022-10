"Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni".

Paolo Ruffini innamorato perso della sua nuova compagna, l’attrice 41enne – nata in Venezuela da padre italiano e madre portoghese – Barbara Clara Pereira.

"Ci stiamo attrezzando", ha raccontato il comico al settimanale "Visto" sulla possibilità di mettere su famiglia insieme.

"Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità", ha rivelato il 43enne.

Pereira, ha spiegato Ruffini, “è sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano. È mora ed è molto bella. Ha un'anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa".

Dopo il matrimonio con Claudia Campolongo, dal 2015 al 2019 Ruffini è stato legato a Diana Del Bufalo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata