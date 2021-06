"Oggi è il giorno più bello della mia vita".

Fabio Fulco, 50 anni, annuncia così di essere diventato padre: la sua compagna, Veronica Papa, ha partorito una bimba. La scelta del nome non è stata ancora resa nota.

Dopo una lunga relazione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, Fulco ha incontrato la modella e imprenditrice Veronica Papa, 25 anni, con cui ha ritrovato il sorriso: “Ho sempre sognato di diventare padre – ha raccontato di recente - ma poi per come erano andate le cose nella mia vita, mi ero rassegnato all’idea di restare solo. Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo. Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato”.

Anche Chiabotto intanto è diventata mamma: il 7 maggio scorso ha avuto la piccola Luce, con il marito Marco Roscio.

