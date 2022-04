Ornella Muti diventerà presto nonna. Una grandissima gioia per la famiglia annunciata dalla prossima neomamma, Carola, compagna di Andrea Fachinetti, ultimogenito dell’attrice il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, avuto dall’ex marito Federico Fachinetti.

“Un nuovo capitolo della nostra vita”, ha scritto Carola sui social come didascalia a una foto in cui appare con il pancione. E tra i commenti è arrivato anche quello di Naike, la figlia avuta dalla Muti da una relazione giovanile: “Zia per la terza volta – ha scritto - Però questa volta sono mio fratello Andrea e Carola farci questo dono immenso!”.

Ornella Muti, 67 anni, ha già tre nipoti: uno avuto da Naike e due dalla secondogenita Carolina.

