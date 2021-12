Ha postato su Instagram una foto che la ritrae alle Canarie, in spiaggia, a mezzo busto. A seguire, però, un’altra immagine, a figura piena, in bikini, dove spiccano i primi accenni di pancione.

Il tutto, accompagnato da una didascalia, che recita: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi). E per quello che intuite dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizos ultimamente misuriamo il tempo in settimane...”.

Così ha annunciato ai follower di essere in dolce attesa Esther Acebo, attrice spagnola conosciuta anche in Italia e nel resto del mondo per aver interpretato il ruolo di Stoccolma nella seguitissima serie Netflix “La Casa di Carta”.

Diventerà mamma la prossima primavera. E proprio una futura mamma interpreta nella serie. O, meglio, una segretaria che aspetta un bambino dal suo capo (sposato), e che si innamorerà di uno dei rapinatori della banda del Professore che assalta la Zecca di Spagna.

Un vero e proprio caso di sindrome di Stoccolma, che – assieme ai suoi “scandinavi” capelli biondi – renderà quasi automatica la scelta della città da utilizzare come alias dopo la decisione di entrare anch’essa a far parte della banda.

(Unioneonline/l.f.)

