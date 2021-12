Presto un nuovo arrivo in casa Ferragni.

Francesca, la sorella mezzana della più grande Chiara e della più piccola Valentina, è incinta. Lo ha annunciato lei stessa sulla sua pagina Instagram, con una foto in cui mostra il pancino baciato dal compagno Riccardo Nicoletti: “Non solo panettoni”, scrive, aggiungendo “14 settimane”.

"Non vedo l’ora di diventare zia”, commenta Chiara Ferragni. “Zia per la terza volta”, le parole di Valentina.

Chiara in questo momento è in isolamento in casa dopo che sia lei che il marito Fedez sono risultati positivi al Covid. Ecco perché quella della sorella incinta è “una notizia stupenda in questo periodo di m***a”, confessa ai fan.

Francesca, 32 anni, è l’unica in famiglia ad aver seguito le orme del padre: è infatti odontoiatra nello studio del papà Marco. I social le interessano molto meno rispetto alle due sorelle, ma con 1,2 milioni di follower su Instagram è seguitissima anche lei.

