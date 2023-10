Nuova fiamma per Michelle Hunziker?

Tutti i sospetti ricadono su Alessandro Carollo, romano, 41 anni, famoso osteopata soprattutto tra i vip. Tra i suoi clienti ci sono Belen Rodriguez, Renato Zero e Claudia Gerini, giusto per citarne alcuni.

Gli indizi sono pochi ma che tra i due ci sia una frequentazione (anche solo per un’amicizia) è abbastanza evidente. Lo dimostrano una serie di storie sui social, in cui Michelle va in moto con alcuni amici, mai inquadrati. Mentre nelle storie di lui si vede la stessa moto di Hunziker, una Ducati rossa con il numero 1.

E c’è anche chi tra i follower ha notato un nuovo anello alla mano della conduttrice svizzera. Che per il momento non conferma e non smentisce.

Risale ormai all’anno scorso l’addio a Tomaso Trussardi, che aveva sposato nel 2014 e da cui ha avuto le piccole Sole e Celeste. Qualche mese fa invece Michelle Hunziker è diventata nonna del piccolo Cesare, figlio della primogenita Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata