Nuovo amore per Fabio Testi.

L’attore ed ex sex symbol, quasi 80enne, è legato a una dottoressa di 34 anni, esperta in sessuologia.

Si sono conosciuti proprio durante una visita medica, ha raccontato lui al settimanale Nuovo: “Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”.

"Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia, sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro”, spiega.

Per l’attore la differenza di età non è mai stata un problema: nel 2019 si è fidanzato con Lisa Agnelli, violinista veronese di 30 anni. Oltre a vari flirt con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech e Anita Ekberg, ha sposato la stilista spagnola Lola Navarro, dalla quale sono nati i figli Thomas, Trini e Fabio Jr. Nel 2015 le seconde nozze a Capri con la gallerista Antonella Liguori.

