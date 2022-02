Naomi Campbell esce allo scoperto, e per la prima volta mostra al mondo il volto della figlia, nata nel maggio scorso.

In un servizio che ha meritato la copertina di Vogue Uk, la super modella si mostra, a 51 anni, in tutta la sua bellezza di madre, una donna che abbraccia con orgoglio la gioia della maternità.

La piccola è nata nel maggio 2021 e sulla gravidanza mamma Naomi ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo. Tanto da aver dato l’annuncio su Instagram praticamente a cose fatte.

“Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare – racconta oggi la top model – . È brava, dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare”.

Poi la precisazione circa le voci che si rincorrevano e parlavano di un’adozione. “Non è stata adottata, è mia figlia”, spiega. Chiarendo: “Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto”.

Naomi non esclude anche che, in futuro, potrebbero aggiungersi altri bambini alla sua famiglia: “Perché no?”, il suo commento. “Sto rispolverando le filastrocche, giocando e scoprendo quanti fantastici nuovi giocattoli ci sono là fuori nel mondo, così come le bambole: cose che non avrei potuto nemmeno sognare”, spiega ancora. “Tutto quello che faccio, lo faccio per lei. Tutto qui. Questo vuol dire essere completamente altruista, vero?”.

