Miriam Leone e il compagno Paolo Carullo si sposeranno a Scicli (Ragusa), nel Santuario di Santa Maria La Nova sabato 18 settembre.

"L'amministrazione comunale di Scicli, che lavora all'evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data", si legge in un comunicato ufficiale.

Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia dei fiori d'arancio per l'attrice siciliana.

Originario di Caltagirone (Catania) e laureato in Economia e commercio, Carullo, che oltre a essere un musicista della band Apple Jack è anche un imprenditore, è molto riservato. Non si sa molto della sua vita privata e non è presente sui social.

I due stanno insieme da due anni.

L'ultimo lavoro dell’interprete è l'atteso film “Diabolik" diretto dai Manetti Bros., in cui è affiancata da Luca Marinelli.

(Unioneonline/F)

