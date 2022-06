Giugno in giro per l’Italia per Michelle Hunziker.

La modella e conduttrice tv ha iniziato la sua estate alle Isole Eolie, assieme alle amiche, per poi concedersi – dicono i beninformati – qualche giorno di mare e relax in Sardegna, dove ha raggiunto il fidanzato – che nell’Isola è di casa – Giovanni Angiolini. Ma la coppia è stata anche paparazzata a Roma.

Insomma, vacanze itineranti per Michelle, mentre nelle radio nazionali – e non solo –risuonano le note di “Ama”, la nuova canzone dell’ex compagno Eros Ramazzotti, nel cui video sono protagoniste proprio la Hunziker e la loro figlia Aurora.

Momenti di ritrovata serenità ritrovata, dopo l’annuncio della fine della relazione con Tomaso Trussardi, lo scorso gennaio.

“Non si può essere sempre forti o far finta di niente”, ha spiegato lei stessa nelle storie di Instagram, rispondendo a una domanda di una fan sul suo stato d’animo.

“Ci sono momenti – dice Michelle - in cui devi affrontare le cose e uno può anche essere stanco. Ma poi ti rialzerai, fa parte della ripresa”.

(Unioneonline/l.f.)

