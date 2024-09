Michelle Hunziker si gode la sua vita da single, dopo il matrimonio con Tomaso Trussardi finito e qualche flirt che a quanto pare è già stato archiviato.

«Sono attualmente single - ammette a Verissimo - ma cerco un uomo che abbia voglia di fare delle avventure insieme a me. Sono in una fase della mia vita in cui voglio viaggiare e scoprire il mondo. In questi anni ho sempre lavorato con passione, sono diventata madre e ho dedicato tanto tempo alla famiglia. Spero che ora arrivi il momento di incontrare una persona con la quale vivere un altro pezzo di emozione che non dev’essere per forza sui figli, una persona con cui condividere un viaggio, un bicchiere di vino, dei momenti spensierati».

La figlia Aurora, che l’ha resa nonna un anno e mezzo fa del piccolo Cesare, è per lei un esempio di amore con il compagno Goffredo Cerza: «Aurora è stata fortunata ma se lo merita, perché ha una grande sensibilità. Io dico sempre che Goffredo è un 28enne che ha una cultura e la consapevolezza di un 40enne, è molto responsabile, molto attento. E io e lui siamo molto uniti. Io sono entrata in sala parto quando è nato Cesare, eravamo noi tre e lì è nata un'unione molto forte».

Un affetto ricambiato da Cerza: «Non mi hai mai fatto sentire di troppo – le scrive in una lettera letta in trasmissione -. Non è vero che con la suocera non si va d’accordo, io e te siamo complici. Grazie per avermi consegnato la persona più importante della mia vita, ti voglio bene e te ne vogliamo tutti».

Stasera intanto Hunziker riapre la stagione di Striscia la notizia, alla conduzione con Nino Frassica.

