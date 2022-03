A quasi un anno dal divorzio Melinda French (fu Gates) parla pubblicamente della dolorosa separazione da Bill Gates, il fondatore di Microsoft.

Alla base della sofferta decisione, presa dopo 27 anni di matrimonio, ci sarebbero diversi tradimenti che le hanno fatto perdere la fiducia nel marito, che si è andato via via incrinando con passare del tempo.

Non un episodio specifico, ma diversi episodi, tra cui – si sussurra – una relazione clandestina con una dipendente di Microsoft.

“Si era interrotto il rapporto di fiducia”, ha detto intervistata da Cbs. “Credo nel perdono, quindi sono andata avanti pensando che prima o poi avremmo risolto il problema. Poi, senza che accadesse qualcosa di specifico, è arrivato il momento in cui ho capito che per me non era salutare e che non potevo fidarmi”.

Un periodo di grande sofferenza: “Ho pianto per molti giorni. Alcuni giorni ero arrabbiata, in altri mi sdraiavo sul pavimento pensando: Come può essere? Come posso rialzarmi? Come faccio ad andare avanti? Ho sofferto per qualcosa che pensavo avrei avuto per tutta la vita”.

Ma ora il peggio è passato: “Ora mi sento come se stessi arrivando dall’altra parte del tunnel, come se stessi voltando pagina. Ora, sono entusiasta di quel che potrà accadere e della vita che ho davanti a me”.

Nella pratica di divorzio Melinda non ha chiesto gli alimenti a Bill, ma lui ha trasferito la bellezza di 2 miliardi di dollari in contanti e azioni sul conto della ex moglie.

(Unioneonline/L)

