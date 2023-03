Meghan Markle «ha mancato di rispetto alla corona».

Secondo quanto riporta il Daily Mail, a scagliare il “missile” verbale contro la consorte del principe Harry d’Inghilterra è stata Sophie, consorte di Edoardo, quartogenito di Elisabetta II e fratello del nuovo re Carlo III.

La frase sarebbe stata pronunciata a un gruppo di amici, poco dopo la nomina di Edoardo e Sophie a duchi di Edimburgo.

Ai suoi confidenti Sophie avrebbe confessato di sentirsi «sollevata» del fatto di non doversi più inchinare a Harry e Meghan, coppia ribelle di casa Windsor, che ha deciso di rinunciare allo status reale e di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti.

Il motivo di tale sollievo, avrebbe aggiunto Sophie, sarebbe appunto nel fatto di non dover rendere omaggio a una sorta di «traditrice».

Scrive infatti il Daily Mail, citando fonti di casa Windsor, a proposito della duchessa Sophie: «Non deve più fare la riverenza a qualcuno della famiglia che non solo ha lasciato i doveri reali, ma ha passato gli ultimi tre anni a criticare l’istituzione per la quale la duchessa di Edimburgo si impegna duramente e in maniera devota».

