"Grazie all'amore di Giorgia sono riuscito a superare la sentenza che mi condannava a quattro anni di squalifica per doping, il momento più brutto della mia vita".

Sono le parole sentite e commosse del due volte campione del mondo di nuoto Filippo Magnini, intervistato da Barbara Petrillo per Studio Mattina di Canale 9.

L’amore tra il nuotatore e la conduttrice sarda ha sostenuto Magnini nel momento più difficile della sua vita di uomo e di atleta.

"Quando sono stato scagionato eravamo insieme - ha aggiunto Magnini - e ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia. Quelle accuse non giuste mi hanno tolto il sonno e hanno fatto stare male tutti e due. I suoi sono stati per me consigli preziosi per superare quel momento".

La vicenda è raccontata anche nel libro "La resistenza dell'acqua - la mia storia", scritto dal due volta campione del mondo nei 100 stile libero. "Adesso mi piacerebbe raccontare a giovani atleti quello che mi è accaduto. Una vera e propria caccia alle streghe che non auguro a nessuno".

