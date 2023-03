Licia Colò e Alessandro Antonino non sono più una coppia.

Lo rivela il settimanale “Nuovo”, che riporta una dichiarazione della conduttrice tv. «Io e mio marito ci siamo lasciati», le parole della presentatrice 60enne. I due erano sposati dal 2004 e hanno una figlia, Liala, che ha quasi diciott’anni e il cui nome è il risultato di una crasi tra i nome dei genitori.

Antonino, conosciuto sui social come Mr Nat., è un artista napoletano di 49 anni. Ha collaborato alla realizzazione di alcuni dei programmi condotti dalla ormai ex moglie. In passato, Colò aveva parlato del rapporto con il marito, spiegando: «Siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio».

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata