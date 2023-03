Laura Pausini e Paolo Carta (in gran segreto) si sono sposati.

È stata la cantante a dare la notizia sui suoi profili social con uno scatto che la ritrae sorridente e al fianco del marito, compagno di vita da ormai 18 anni (che vanta origini sarde). Il suo, un outfit semplice ma di gran classe: la Pausini ha scelto un abito bianco a tubino, sulle spalle una giacca bianca e il velo sul capo che non nasconde i capelli neri, raccolti.

La notizia ha colto di sorpresa i fan che non si aspettavano l’arrivo dei fiori d’arancio. O meglio: non così presto. Perché le pubblicazioni di nozze sono comparse sul sito del comune di Roma solo qualche giorno fa, il 14 marzo. È stata sempre la cantante a mettere poi la pulce nell’orecchio ai suoi follower, a qualche ora dal grande passo: «Che ogni tua promessa sia la mia. In salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi. 22/3/22», recita il post caricato su Instagram.

A togliere ogni dubbio poi la foto ufficiale che in poco più di un’ora ha raccolto oltre 100mila “mi piace”. Le nozze, tanto attese, arrivano dopo un fidanzamento durato quasi 20 anni. Presente anche la figlia della coppia, Paola, nata nel 2013. A distinguere i due anche la scelta delle fedi: non le classiche in oro giallo ma due anelli sottili e scuri.

