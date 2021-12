Anche Kate Middleton cede al maglione natalizio, rigorosamente rosso.

La Duchessa di Cambridge lo ha scelto per girare il trailer di “Together at Christmas”, un concerto che sarà trasmesso la sera della Vigilia di Natale su Itv: si tratta di un cardigan in cachemire dell’italiana Miu Miu, con il collettino bianco, roselline dello stesso colore come motivo decorativo e bottoni in madreperla. Il costo? 1.400 euro.

E sui tabloid inglesi in molti hanno visto nella scelta un omaggio (e non sarebbe il primo) a Lady Diana, madre del consorte di Kate, William.

Nel 1981 l’allora moglie del principe Carlo aveva infatti sfoggiato – ovviamente senza passare inosservata - un maglione rosso, con colletto molto simile. Al posto delle rose, tante pecore bianche, dove ne spiccava una – l’unica – di colore nero. Una creazione iconica di Warm and Wonderful recentemente riproposta dall’azienda d’abbigliamento Rowing Blaze.

