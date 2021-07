Mano nella mano per le strade di Capri, lei in bianco e cappello di paglia, lui pantaloni e maglietta scura a maniche corte. Come due innamorati “qualsiasi”.

E invece sono la popstar Jennifer Lopez e l’attore hollywoodiano Ben Affleck, freschi di riavvicinamento a 19 anni dalla fine del loro amore.

La coppia più cercata dell’estate, dopo una tappa in Costa Azzurra, ha fatto rotta verso Capri a bordo del Valerie, un super yacht da 85 metri con sei ponti e un ascensore, nove cabine, piscina ed eliporto. I due si sono concessi una passeggiata in piazzetta, accolti da applausi e tentativi di selfie. E chissà che la prossima destinazione non sia proprio la Sardegna.

"Sono super felice, è il momento più bello della mia vita – ha detto J-Lo in un’intervista a Apple Music -. Sono arrivata ad un punto che sto bene con me stessa e ho capito che quando raggiungi questo step, poi ti succedono cose straordinarie, che non avresti mai immaginato".

