La love story tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle è in crisi?

Il gossip ha fatto il giro del mondo, dopo che il magazine tedesco InTouch ha lanciato la bomba su un presunto tradimento dell’ex attrice americana con una delle guardie del corpo che proteggono i duchi di Sussex e i loro figli.

Lo stesso magazine tedesco, che cita presunte fonti informate dei fatti, ha parlato di un aspro litigio tra i due, paventando addirittura aria di divorzio.

Dai diretti interessati, schivi e riservati come sempre, nessuna reazione ufficiale ai rumors. Per qualcuno le voci sono fondate, ma per molti, però, sarebbe solo una delle tante voci e malignità che da sempre bersagliano la casa reale e in particolare Harry e Meghan, coppia “ribelle” di Casa Windsor che ha lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli Usa.

