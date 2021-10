Greta Scarano e Sydney Sibilia sono pronti a dire sì.

L’attrice, 35 anni, e il regista, 39, si sono conosciuti durante le riprese del film “Smetto quando voglio - Masterclass” quattro anni fa e stanno per convolare a nozze.

Al Comune di Roma sono già state registrate le pubblicazioni. La data non è stata fissata, ma il gran giorno dovrebbe essere imminente.

Tra i due l’amore è sbocciato lentamente: "Ci confrontiamo tanto stiamo bene, ci divertiamo e ci facciamo un sacco di risate", ha rivelato lei.

In passato Scarano si era detta contraria all’idea del matrimonio: “Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me.

Secondo le indiscrezioni, la coppia potrebbe optare per una cerimonia con pochi intimi, solo la famiglia e gli amici più stretti.

