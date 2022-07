Una foto romantica che immortala un bacio al tramonto con il marito Filippo Magnini, risposato anche con rito religioso lo scorso maggio, e una didascalia eloquente: “Che questa estate abbia ufficialmente inizio”.

Poi un’altra immagine che la ritrae con uno splendido panorama di Costa Rei sullo sfondo e il post: “Home sweet home”. Casa dolce casa.

Giorgia Palmas è tornata nella sua Sardegna per le vacanze e sta ovviamente condividendo emozioni e sensazioni con i suoi follower.

A cominciare dalla gioia di ritrovare il mare, che nella Milano dove vive nel resto dell’anno non c’è. La modella e showgirl ha infatti pubblicato alcune storie dedicate proprio all’acqua cristallina della sua Isola, alla sua limpidezza e alle onde placide che accarezzano la riva.

E, ancora, tenere immagini del suo Filippo a passeggio sul bagnasciuga con la piccola Mia, nata nel 2020.

Scatti di una vacanza in famiglia in quelli che per Giorgia sono i luoghi del cuore.

