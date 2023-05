La famosa soap opera americana Beautiful, una delle più longeve al mondo, sbarca a Roma per registrare una nuova puntata.

Nel cast, oltre agli storici volti di Brooke e Ridge, ci saranno anche due “guest star” della tv italiana: Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi. La prima, sorella della cantante Elettra, è reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Con lei la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Stando alle prime indiscrezioni, la Lamborghini vestirà i panni della pr internazinale della Forrester Creation, l’agenzia di moda dentro la quale si sviluppano tutte le vicende della serie. La Lecciso invece vestirà i panni di una modella della compagnia.

Le riprese sono state fatte nel cuore della Capitale, in piazza Navona, il 16 maggio. La puntata verrà trasmessa in America il prossimo mese ma il pubblico del piccolo schermo italiano dovrà attendere oltre un anno per la messa in onda.

