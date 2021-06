“Hai esagerato”, “basta così". E ancora, “Sei irriconoscibile”.

Questi sono alcuni dei commenti scritti da fan e follower sotto l’ultimo scatto postato da Gianni Sperti sul suo profilo Instagram.

Lo storico opinionista della trasmissione tv "Uomini e Donne” ha pubblicato una sua immagine accompagnata dalla frase “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi”.

Secondo alcuni utenti del social network, il volto di Sperti apparirebbe molto cambiato, dopo ennesimi ritocchini e punturine. Interventi a cui lo stesso ex ballerino non ha mai nascosto di aver fatto ricorso.

“Perché ti stravolgi così il viso?”, lo attacca un commentatore.

In molti hanno preso le difese dell’opinionista, rispondendo a chi lo criticava.

Tra loro c’è anche Sandra Milo, che ha scritto: “Mai aspettarsi di esser necessariamente compresi. Ciò che conta alla fine è sapere di aver agito, secondo propria coscienza, per il meglio”.

(Unioneonline/F)

