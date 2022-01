“I sogni diventano realtà”.

Questo il post pubblicato su Instagram da Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in occasione del suo compleanno.

28 le candeline spente dalla modella, che ha davvero celebrato la ricorrenza come in una fiaba.

Con il campione portoghese e i figli al seguito Georgina, che è in dolce attesa di due gemelli, è infatti volata a Dubai, per una festa in grande stile tra le luci, le spiagge e i grattacieli della metropoli degli Emirati Arabi.

Per lei – come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social - palloncini e fiori ovunque e anche una gigantesca composizione di rose, rigorosamente rosse, dono speciale del fuoriclasse del Manchester United.

