“Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale? Io mi sposo”.

A dirlo è Gemma Galgani, 71 anni. La storica tronista over di “Uomini e Donne”, entrata per la prima volta nello studio di Maria De Filippi undici anni fa.

Gemma è ricordata per i suoi numerosissimi flirt, tutti finiti male, alcuni addirittura tragicamente come quello Giorgio Manetti, che l’ha lasciata in diretta dopo otto mesi in una puntata ormai storica.

Memorabili anche le liti della dama torinese con Tina Cipollari.

Gemma insomma non demorde, e dopo tanti fallimenti cerca ancora l’uomo della sua vita, l’anima gemella: “Non mi voglio certo fare suora”, dichiara in un’intervista a Nuovo Tv, “la mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, e non ha ancora esaudito il mio desiderio”.

Poi dichiara il suo obiettivo: “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi”.

Un po’ tardi alla sua età? “E perché? A cosa dovrei pensare? Al funerale?”.

