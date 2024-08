Fedez multato in Costa Smeralda per aver posteggiato in divieto di sosta un quad cabinato.

Il rapper, in vacanza nella zona di Arzachena, ha postato una storia sui social, dove mostra il veicolo parcheggiato sul ciglio di una strada e la sanzione da 60 euro rimediata. E scherza: «Però posso indignarmi? Perché questo parcheggio era perfetto!».

In un altro video, invece, lo si vede sfrecciare alla guida, con la mamma Tatiana al posto del passeggero che lo redarguisce per l’eccessiva velocità.

«Che bello viaggiare con la propria madre che si fida ciecamente della tua guida», ironizza il cantante.

Cartoline dagli ultimi scampoli di vacanza per l’ormai ex marito di Chiara Ferragni prima di lasciare l’Isola e tornare a Milano.

