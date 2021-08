Fedez e Achille Lauro si ritrovano per l’estate in Sardegna, dove il rapper si trova in vacanza assieme alla moglie Chiara Ferragni.

Un’occasione per festeggiare il Ferragosto e il grande successo di “Mille”, la hit dell’estate in cima alle classifiche cantata proprio dai due assieme a Orietta Berti.

Un party privato nella villa dei Ferragnez che comuncia con una cena con barbecue (e lunghissima tavolata), per poi proseguire con tanto vino e tanta baldoria: “Ferryagosto”, così Fedez ha chiamato il Ferragosto di Chiara Ferragni.

Drink preparati da Achille Lauro e balli di gruppo, tra una story Instagram e l’altra.

Poi la sorpresa: complice l’alcol, Fedez e Lauro si scambiano un bacio sulle labbra mentre gli altri ospiti applaudono e in sottofondo si sentono grida di stupore e approvazione. A riprendere la scena proprio lei, Chiara Ferragni.

