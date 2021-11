Federica Panicucci pronta a salire sull’altare accanto al suo compagno, Marco Bacini.

La conduttrice di Mattino Cinque, 54 anni, lo ha annunciato a “Chi”: “Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico. Una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”, ha detto.

Panicucci è legata all’imprenditore da cinque anni: “Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo”.

Nel 2006 si era sposata con Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Un matrimonio durato nove anni. Quindi nel 2016 l’incontro con Bacini: “Mi sento una donna cresciuta rispetto a prima”, ha spiegato al settimanale. Una data per il grande giorno, a quanto pare, ancora non è stata fissata.

