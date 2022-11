Fabio Volo, da due anni, vive da solo.

L’attore, scrittore e conduttore radiofonico, 50 anni, parla per la prima volta della rottura con la moglie, la modella islandese Johanna Maggy Hauksdóttir.

Sposati dal 2011, due figli di nove e sette anni, erano mesi che circolavano le voci di una rottura. E ora Volo lo conferma, anche se tiene a precisare che «non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele».

«Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single – ha rivelato a Vanity Fair - Quando è arrivato il momento “forse è meglio se ci lasciamo”, dei due ero quello più spaventato. Johanna e io non è che non ci amiamo più perché non stiamo più insieme: l’amore si è trasformato. Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi “continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto”».

«I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei», ha concluso.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata