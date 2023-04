Fabio Fulco si sposa.

L'attore 52enne salirà all’altare a luglio, con rito religioso, con la modella Veronica Papa, 28 anni, da cui ha avuto nel 2021 la sua prima figlia, Agnes.

«Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo» ha detto a Chi. «Fosse dipeso da me, mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes, in una piccola chiesetta. Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale... Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato».

«Per me ciò che conta è la funzione religiosa – spiega - che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nuziali. Potrei davvero svenire».

Anni fa Fulco ha vissuto una lunga storia d’amore con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, che oggi con il marito Marco Roscio cresce le piccole Luce e Sofia.

