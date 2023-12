Eleonora Pedron si è laureata.

L’ex Miss Italia è diventata dottoressa in Psicologia all’università Nicolò Cusani con una tesi su se stessa.

«La tesi è su di me. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. Psicologia è nata come piano B, nel caso in cui fosse finita la mia carriera televisiva, ora è il piano A». La modella, 41 anni, ha iniziato ad appassionarsi alla materia per elaborare i suoi traumi, ossia la perdita della sorella e poi del padre.

Pedron aveva nove anni quando la sorella Nives morì in un incidente d’auto. E in un incidente perse anche il padre nel 2002, lo stesso anno in cui ha vinto Miss Italia.

Fidanzata con l’attore Fabio Troiano, è mamma di Ines Angelica, nata nel 2009, e Leone Alexandre, nel 2010. Entrambi sono nati dall’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi, con cui è stata insieme per undici anni.

