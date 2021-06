Tra i 16mila tifosi che ieri sera hanno potuto godersi allo stadio Olimpico di Roma l’esordio a Euro2020 degli azzurri di Mancini c’erano anche loro: Diletta Leotta e Can Yaman.

I due innamorati erano divisi dal tifo: l’attore turco si è infatti presentato sugli spalti con una sciarpa della sua nazionale, mentre la presentatrice si è dipinta il viso con il tricolore, come mostrano le Stories di Instagram della giornalista.

A gioire infine è stata Leotta: la partita è finita 3 a 0 per l’Italia e Can Yaman è stato immortalato in una foto mentre, disperato, si copre gli occhi con la mascherina per evitare di vedere la sua squadra “asfaltata” da Chiellini e compagni.

