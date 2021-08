Per un po’ lo ha tenuto nascosto “per proteggere il segreto più bello”.

Ma ora può urlarlo ad alta voce e far esplodere tutta la sua gioia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avranno un figlio: “Sono così felice, desideravo tanto dare un fratellino o una sorellina a Nina, avere un nostro baby per suggellare il nostro grande amore”.

"Avevo smesso di crederci – ha scritto la Incorvaia, che ha 40 anni – e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei miei sogni”.

Il post della ex gieffina è a corredo di una foto che la ritrae con il compagno, con ecografia in bella vista.

“Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti”, ammonisce. “Chi è pronto ad ascoltare non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività, quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tanta persone che hanno il primo figlio a 36,38 o 40 anni”.

Ciavarro spera sia maschio “per non far sparire il mio cognome”, per “trasferirgli le mie passioni sportive e accompagnarlo sui campi di calcio”. “L’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi”, ha rivelato a “Gente”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata