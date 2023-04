Cesare Cremonini ha una nuova compagna e il web ha puntato il dito sulla giornalista Giorgia Cardinaletti.

Sarebbe stata lei a rubare il cuore al cantautore bolognese. Ma le conferme tardano ad arrivare. La notizia è esplosa dopo che il settimanale “Chi” ha definito la new entry come «una delle giornaliste televisive più quotate ed affascinanti della Rai». Nella rubrica “Chicche di Gossip” la rivista spiega che – dopo la fine della love story con Martina Maggiore – la popstar starebbe frequentando una donna conosciuta nel mondo dello spettacolo. E i due starebbero provando a mantenere il più assoluto riserbo sulla loro vicenda sentimentale. Ma nel frattempo sono diversi gli indizi che fanno pensare a una love story tra i due. Risale allo scorso settembre la foto caricata da Cremonini che lo mostra abbracciato alla Cardinaletti negli studi del Tg1, dopo la presentazione del suo singolo “Stella di Mare”. Tra i due – come trapela dallo scatto – c’è un’esplicita complicità. E questo dettaglio ha acceso la curiosità dei fan.

La stessa Giorgia poco tempo dopo avrebbe dedicato al cantante un post in occasione di un suo concerto. «Share the love», recita la caption. E anche in questo caso l’allusione della giornalista non è passata inosservata. Che Cremonini dopo le tormentate vicende amorose del passato sia pronto per una nuova avventura?

