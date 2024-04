«Kakà non mi ha mai tradito, mi ha sempre trattato molto bene. Mi ha dato una famiglia meravigliosa, ma io non ero felice perché mancava qualcosa. Il problema è che era troppo perfetto per me».

Caroline Celico, cantante e socialite brasiliana, è stata sposata con il fuoriclasse brasiliano Kaká e oggi spiega i motivi del loro divorzio dopo quasi dieci anni di matrimonio (dal 2005 al 2015) e due figli, Luca e Isabella. Motivi legati appunto alla “troppa” perfezione di Kakà.

Che replica: «Nel 2015 mia moglie ha deciso che non voleva più stare con me. Disse: “Non sono felice e attribuisco la mia infelicità al matrimonio”. Io vivevo negli Stati Uniti e lei mi ha chiesto di tornare in Brasile».

Lui, profondamente cristiano (nella bio di Instagram si presenta come «Figlio di Dio, discepolo di Gesù») ha tentato di salvare il salvabile, ma è stato tutto inutile: «Ho anche letto un libro intitolato ‘Prova de Fogo’, che è fantastico e lo consiglio a chiunque abbia problemi coniugali. Ho fatto tutto il possibile per evitare il divorzio, perché è in quel momento che nasce il conflitto del cristiano. Dopo sono rimasto single per un anno, cercando di assimilare la situazione e affrontandola come cristiano appunto, parlando con i pastori. Perché la Bibbia dice di non farlo e invece io ero lì a divorziare».

Kakà, 41 anni, nel 2017 si è legato a Carolina Batista, che ha sposato nel 2019 e dalla quale ha avuto altre due figlie, Esther e Sarah. Celico invece nel 2021 ha sposato Eduardo Scarpa Julião, ora è in dolce attesa.

