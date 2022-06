Un segreto tenuto per tanti anni ma che inizialmente non è stato facile da accettare. Bono Vox ha svelato, in un’intervista alla Bbc, di avere un secondo fratello. Il padre lo ha avuto da una donna che non era sua moglie, “tra loro c’era una grande amicizia”, e lo ha raccontato al frontman degli U2 solo un anno prima di morire.

“Gli ho chiesto se aveva amato mia madre – ha raccontato Bono, 62 anni – e mi ha risposto di sì. E quando ho insistito chiedendogli di spiegarmi perché allora fosse successo questo, mi ha risposto ‘succede’. Non per scusarsi, voleva solo dire che quelli erano i fatti. E io sono in pace con tutto questo”.

La madre dell’artista irlandese, che ha un altro fratello maggiore, è morta quando lui aveva solo 14 anni e non ha mai saputo del figlio segreto del marito.

