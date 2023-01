Befana amara per Federico Fashion Style, sempre più ai ferri corti con la sua ex Letizia Porcu.

Il parrucchiere dei vip ha passato il giorno dell’Epifania nella caserma dei carabinieri di Anzio per sporgere denuncia contro la donna.

Il motivo? Problemi nella gestione della figlia di 5 anni Sophie Maelle, come si evince dalle Instagram Stories di Federico Lauri: «Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro!», scrive Lauri. Poi, riferendosi alla ex, aggiunge: «A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente».

A far luce su criptici post è stata l’esperta di gossip Deanira Marzano, che ha contattato personalmente il parrucchiere dei vip: «Federico aveva preso accordi con l'ex moglie che avrebbe preso la piccola per la Befana ad Anzio, ma lei invece è andata a Roma senza avvisare e a casa non c'era nessuno. Non ha risposto al telefono né ai messaggi».

In soldoni, Federico Fashion Style è rimasto senza la figlia: «La piccola ci sarà rimasta malissimo, lui ovviamente ha sporto denuncia».

