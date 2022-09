Bebe Vio innamorata a Roma.

La campionessa paralimpica di fioretto è stata avvistata e paparazzata con il calciatore 30enne Gianmarco Viscio in un locale con terrazza sul Tevere.

Tra i due coccole, carezze e complicità, fino all'attesissimo (dai fotografi di “Chi”) bacio.

Venticinque anni, veneziana, Bebe Vio è sempre stata molto attenta a non far trapelare nulla della sua vita sentimentale, concentrandosi sui successi sportivi e sull’attivismo. Ma a quell’età non ci si può sempre nascondere...

Quanto a Viscio, si sa che ha militato nella squadra dilettantistica di calcio a 8 “George Best Team”.

